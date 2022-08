Die Angst vor einem kompletten Lieferstopp für russisches Gas treibt die Gaspreise in Deutschland immer weiter in die Höhe - und mit ihnen die Strompreise.

Grund dafür ist die sogenannten Merit-Order. Eine Regel, die die Reihenfolge bestimmt, in der Kraftwerke ihren Strom an der Strombörse anbieten dürfen.



Dabei kommen Kraftwerke, die billig Strom produzieren - wie Windkraft- und Biomasseanlagen - zuerst an die Reihe, um die Nachfrage zu decken.



Der Strompreis richtet sich allerdings nach dem zuletzt geschalteten und damit teuersten Kraftwerk - und das sind derzeit die Gaskraftwerke. Kein Wunder also, dass auch die Strompreise empfindlich anziehen.