Auf einen Familienhaushalt kommen dadurch - zusätzlich zu den ohnehin gestiegenen Gaspreisen - weitere Kosten von mehreren hundert Euro zu. Ein vierköpfiger Durchschnittshaushalt mit 20.000 Kilowattstunden Verbrauch muss ohne Mehrwertsteuer mit rund 480 Euro Mehrbelastung im Jahr rechnen. Mit Mehrwertsteuer wären es sogar 576 Euro. Ein Single-Haushalt verbraucht etwa 5.000 Kilowattstunden pro Jahr. Durch die Gasumlage plus Mehrwertsteuer verursacht das etwa 143 Euro Mehrkosten. Pärchen mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 12.000 kWh im Jahr müssen ca. 343 Euro mehr zahlen. Hinzu kommen jeweils weitere Mehrkosten durch die gestiegenen Energiepreise.

Ob auf die Gasumlage eine Mehrwertsteuer erhoben wird, ist bislang unklar. Wirtschaftsminister Robert Habeck will das möglichst verhindern. In der Hand der Bundesregierung liegt diese Entscheidung allerdings nicht.



Bereits am Wochenende hat Bundesfinanzminister Christian Lindner bei der EU-Kommission um Zustimmung gebeten, keine Mehrwertsteuer auf die staatliche Umlage zu erheben.