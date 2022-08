Auf einen Familienhaushalt kommen dadurch - zusätzlich zu den ohnehin gestiegenen Gaspreisen - weitere Kosten von mehreren hundert Euro zu. Ein vierköpfiger Durchschnittshaushalt mit 20.000 Kilowattstunden Verbrauch muss ohne Mehrwertsteuer mit rund 480 Euro Mehrbelastung im Jahr rechnen. Mit Mehrwertsteuer wären es sogar 576 Euro. Ein Single-Haushalt verbraucht etwa 5.000 Kilowattstunden pro Jahr. Durch die Gasumlage plus Mehrwertsteuer verursacht das etwa 143 Euro Mehrkosten. Pärchen mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 12.000 kWh im Jahr müssen ca. 343 Euro mehr zahlen. Hinzu kommen jeweils weitere Mehrkosten durch die gestiegenen Energiepreise.

Zunächst war unklar, ob auf die Gasumlage eine Mehrwertsteuer erhoben wird. Wirtschaftsminister Robert Habeck wollte das möglichst verhindern. Doch in der Hand der Bundesregierung lag diese Entscheidung nicht. Jetzt hat die EU-Kommission dem Vorstoß eine Absage erteilt. Die Möglichkeit einer Mehrwertsteuer-Befreiung gebe es grundsätzlich nicht. Die gute Nachricht: Auch die EU ist an einer Entlastung der betroffenen Bürger interessiert. Aktuell wird nach alternativen Wegen gesucht, den Verbrauchern den Mehrwertsteuer-Betrag zu erstatten.

Allein lassen will die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger mit der erneuten Mehrbelastung aber wohl nicht. Wenn die Umlage am 1. Oktober fällig werde, würden weitere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger "bereit sein", versprach Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Wie diese aussehen werden, ist bislang nicht entschieden.



Nötig sind weitere Entlastungen aber allemal. Der Paritätische Gesamtverband befürchtet aufgrund der neuerlichen Belastungen Gassperren und eine neuen Armutsspirale bis hin zum Wohnungsverlust. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) fordert deshalb eine zielgerichtete Hilfe insbesondere für Rentner, Menschen in Grundsicherung und Geringverdienende.



Den bisherigen Preissteigerungen für Energie ist mit einem Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger und einer Energiekostenpauschale für alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten begegnet worden.



BRISANT/KNA/Reuters/dpa/AFP