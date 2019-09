Ungewöhnliche Häufung: Im Sankt Marien-Hospital in Gelsenkirchen sind zwischen Juni und Anfang September drei Kinder mit der gleichen Fehlbildung auf die Welt gekommen. Bei den Kindern sind die Hände nicht vollständig ausgebildet. Bei zwei Kindern war die linke, bei einem die rechte Hand betroffen, so der Kliniksprecher.

"Das mehrfache Auftreten jetzt mag eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum, in dem wir jetzt diese drei Fälle sehen, auffällig", heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses . Fehlbildungen dieser Art habe man in der Klinik viele Jahre nicht gesehen. Hebammenvertreterinnen hatten auf die Fälle aufmerksam gemacht.

Der entscheidende Entwicklungszeitraum liege sehr früh in der Schwangerschaft, zwischen dem 24. und 36. Entwicklungstag nach der Befruchtung der Eizelle, wie das Sankt Marien-Hospital Buer schreibt. Extremitätenfehlbildungen könnten während der Schwangerschaft unter anderem durch Infektionen auftreten, seien insgesamt aber selten. Eine ebenfalls mögliche Ursache sei das Abschnüren von Extremitäten durch Amnionbänder oder Nabelschnurumschlingungen während der Schwangerschaft im Mutterleib, was zu einer verminderten Weiterentwicklung der betroffenen Extremität führe.

Zwischen 2009 und 2014 hatte es ähnliche Fälle in Frankreich gegeben. In verschiedenen ländlichen Regionen wurden mehrere Kinder ohne Arme oder Hände geboren. Ein genetischer Defekt der Eltern konnte ausgeschlossen werden. Auch kam es bei den betroffenen Müttern zu keinerlei Komplikationen in der Schwangerschaft. Die Leiterin des französischen Registers für vorgeburtliche Fehlbildung der Region Lyon wertete die, wie sie sagte, äußerst seltenen Fehlbildungen im Deutschlandfunk als klares Zeichen von äußeren Einflüssen auf den Fötus. Ähnliche Fehlbildungen seien auch bei Tieren in den betroffenen Regionen beobachtet worden.