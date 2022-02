Das Wort "gender" kommt aus dem Englischen und bedeutet Geschlecht. Gemeint ist damit allerdings nicht das biologische Geschlecht, sondern das soziale Geschlecht. Also das, was als "typisch Mann" oder "typisch Frau" gefühlt und gelebt wird.



Bei uns bedeutet Gendern, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Dadurch soll die Gleichbehandlung der Geschlechter zum Ausdruck gebracht werden.



Im Deutschen wird bis heute in der Regel das generische Maskulinum verwendet, also die männliche Variante. Personen und Berufe werden grammatisch männlich bezeichnet, obwohl es in aller Regel auch eine weibliche Wortform gibt.