Im Oktober 2008 stirbt die 87 Jahre alte Lieselotte Kortüm, sie ist ertrunken. Aufgefunden wird sie von einer Pflegerin in ihrer Badewanne - voll bekleidet. Bei der Obduktion entdecken die Mediziner zwei Blutergüsse unter ihrer Kopfhaut. Für die Polizei Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden.



Kortüms Hausmeister, Manfred Genditzki, der sich auch um private Angelegenheiten der alten Dame kümmerte, gerät ins Visier der Beamten. Er soll Kortüm in einem Streit bewusstlos geschlagen und anschließend in der Badewanne ertränkt haben, so steht es in der Anklageschrift. 2010 wird Genditzki wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.