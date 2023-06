Der "Badewannen-Mord"

Im Oktober 2008 stirbt die 87 Jahre alte Lieselotte Kortüm, sie ist ertrunken. Aufgefunden wird sie von einer Pflegerin in ihrer Badewanne - voll bekleidet. Bei der Obduktion entdecken die Mediziner zwei Blutergüsse unter ihrer Kopfhaut. Für die Polizei Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden.



Kortüms Hausmeister, Manfred Genditzki, der sich auch um private Angelegenheiten der alten Dame kümmerte, gerät ins Visier der Beamten. Er soll Kortüm in einem Streit bewusstlos geschlagen und anschließend in der Badewanne ertränkt haben, so steht es in der Anklageschrift. 2010 wird Genditzki wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

13 Jahre in Haft - unschuldig?

Manfred Genditzki beteuert seit der Verhaftung immer wieder seine Unschuld. Er legte Revisionen ein, sammelte Spenden, gab neue Untersuchungen in Auftrag und erreichte schließlich die Wiederaufnahme des Verfahrens.

Im August 2022 ordnet das Münchner Landgericht I die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Freilassung von Manfred Genditzki an - nach 4912 Tagen im Gefängnis.

Verteidigung bringt neue Beweise

Am Mittwoch (26.4.23) beginnt in München nun die dritte Hauptverhandlung - der Prozess um den sogenannten "Badewannen-Mord" geht in die nächste Runde.

Genditzki und seine Anwältin wollen nun ein für alle Mal beweisen, dass er nicht für den Mord an der Seniorin verantwortlich ist. Mit Hilfe eines thermodynamisches Gutachtens soll gezeigt werden, dass der Todeszeitpunkt sehr viel später ist, als bisher angenommen. Außerdem soll das Gutachten die Unfallthese weiter stützen. Manfred Genditzkis Verteidigerin Regina Rick zeigt sich zuversichtlich: "Wir rechnen mit einem Freispruch."

Insgesamt 20 Verhandlungstage sind angesetzt, der letzte am 7. Juli. Dabei sollen 38 Zeugen und elf Sachverständige gehört werden.

Der ganze Fall in der ARD-Mediathek

Den kompletten Fall rund um Lieselotte Kortüm und Manfred Genditzki gibt es in der ARD-Mediathek anzusehen. "ARD Crime Time - Tod in der Badewanne" zeigt in drei Teilen alle bisher bekannten Fakten - zum Tod, den Ermittlungen und der Verurteilung.