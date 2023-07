Möglich sei laut einem Gutachten, dass die Seniorin Lieselotte Kortüm, die laut dem früheren Urteil 2008 von Genditzki ermordet worden sein soll, in die Wanne stürzte, sich den Kopf anschlug und ertrank.

Der inzwischen 62 Jahre alte Genditzki, der in der Wohnanlage der Getöteten als Hausmeister arbeitete, war 2010 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach damaliger Überzeugung des Schwurgerichts soll er die Seniorin in deren Wohnung nach einem Streit auf den Kopf geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt haben.