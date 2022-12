Leukämie ist die häufigste Krebserkrankung bei Kindern unter 15 Jahren. Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 600 Kinder neu daran. Leukämie, auch Blutkrebs genannt, ist ein Sammelbegriff für Krebserkrankungen, die zu Veränderungen der weißen Blutkörperchen führen. Die Folge ist eine krankhaft veränderte Zusammensetzung des Blutes. Leukämie bei Kindern ruft aus diesem Grund Symptome hervor, die mit dem Blut und seinen Funktionen im Organismus zusammenhängen.

Haben die Krebszellen andere Körperregionen und Organe befallen, treten in der Regel weitere Beschwerden auf. Dazu zählen etwa Gelenk- und Knochenschmerzen. Siedeln sich die Krebszellen im Gehirn an, kann das Kopfschmerzen, Sehstörungen und Lähmungen hervorrufen. Im schlimmsten Fall kann die Erkrankung zum Tod führen. Die Überlebenschancen sind in den vergangenen Jahrzehnten allerdings stark gestiegen.