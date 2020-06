Die bisher geltende Richtgröße von 20 Quadratmetern Verkaufsfläche pro Person in einem Laden ist damit vorläufig außer Vollzug gesetzt. Dies teilte der VGH am Montag (08. Juni) in Mannheim mit. Ein Gerichtssprecher sagte dem SWR allerdings, dass, die Einzelhändler nach wie vor dafür sorgen müssten, dass in den Geschäften der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden könne.