Nach einem Hausbrand im baden-württembergischen Gernsbach sind drei Leichen in der Ruine entdeckt worden. Nach Angaben der Ermittler kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den Toten um drei Kinder im Alter von 4, 8 und 14 Jahren handelt. Sie wohnten mit ihren Eltern im Dachgeschoss des Hauses und waren nach dem Brand als vermisst gemeldet worden. Die Identität der Leichen soll durch Rechtsmediziner geklärt werden. Das brauche Zeit, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag (14.04.)

In dem privat vermieteten ehemaligen Hotel im Ortsteil Reichental wohnten vor allem osteuropäische Arbeiterfamilien und Einzelpersonen. Nach Angaben der Polizei waren zeitweise zwischen 20 und 30 Menschen in dem Haus gemeldet. Wie viele tatsächlich beim Ausbruch des Brandes in dem Gebäude waren, ist unklar. Die Ermittler gehen von mindestens 16 Menschen aus. Betreut worden seien 13 Menschen nach dem Brand. Drei von ihnen kamen mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch eine Polizistin wurde nach dem Einsatz in einer Klinik behandelt. Alle Betroffenen haben die Krankenhäuser inzwischen wieder verlassen.