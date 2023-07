Epstein wird am 6. Juli 2019 in den USA festgenommen. Dem 66-jährigen Finanzinvestor werden sexueller Missbrauch von Minderjährigen und Zusammenschluss zu einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt - dafür drohen ihm insgesamt 45 Jahre Haft. Mindestens von 2002 bis 2005 soll Epstein Teenagerinnen in seine Anwesen in Manhattan und Palm Beach gelockt haben, um sie zu missbrauchen. Manche Mädchen wurden auch an andere Männer weitergereicht. Bereits 2008 war Epstein verurteilt worden, weil er die Dienste von Dutzenden minderjährigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft lautete die Strafe damals aber nur 18 Monate Gefängnis.