Es war bis zuletzt spannend: Würde sich in der BRISANT-Redaktion bald eine "Goldene Henne" zu zwei BAMBIs gesellen? In der Kategorie "Entertainment" des größten deutschen Publikumspreises waren neben neun weiteren Kandidaten auch unsere Moderatorinnen Mareile Höppner und Kamilla Senjo nominiert. Gewonnen haben die beiden Damen nicht, lange Gesichter waren dennoch nicht zu sehen. Kein Wunder, bei solch einer glanzvollen Gala mit vielen großartigen Showacts. Der begehrte Vogel wurde schließlich dem Duo Joko Winterscheidt & Paul Ripke verliehen, die mit ihrem Podcast "Alle Wege führen nach Ruhm" (AWFNR) erst diesen Sommer in die vierte Staffel gingen. Übrigens der erste Podcast, der jemals für eine Henne nominiert worden ist - und die erste Nominierung für Winterscheidt und Ripke. Schade, dass die Jungs ihren Preis nicht persönlich entgegen nehmen konnten. Ihr Dank kam per Videoschalte aus München und Singapur. Dennoch: Herzlichen Glückwunsch, Joko & Paul!

Promi-Expertin Susanne Klehn mit "More than Words" - Stefanie Hertel, Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna Mross Bildrechte: Fuhrmann/Schmidt/SUPERillu

Promi-Expertin Susanne Klehn auf dem Roten Teppich Bildrechte: MDR/Susanne Klehn

Wenn die Promis in Scharen kommen, ist Promi-Expertin Susanne Klehn in ihrem Element. Wortgewandt und eloquent entlockte sie den prominenten Gästen das ein oder andere Geheimnis und blickte bereits vor der eigentlichen Veranstaltung hinter die Kulissen der Show. Zu ihren ersten Gesprächspartnern gehörte u.a. "More than Words", die neu gegründete Country-Formation mit Stefanie Hertel, Ehemann Lanny Lanner und Tochter Johanna Mross. Eine echte Premiere, den bei der Gala wird's den ersten Auftritt der Drei geben. 2018 zum "Aufsteiger des Jahres" gekürt, in diesem Jahr gebuchter Showact, flanierte Schlagerstar Ben Zucker im Karo-Hemd über den Roten Teppich. Für Susanne Klehn eine Steilvorlage ...



