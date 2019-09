Bis zum 24. Juli konnten Sie abstimmen - für die Gewinner der "Goldenen Henne" 2019 in den Kategorien Entertainment, Schauspiel, Musik, Sport und Aufsteiger des Jahres. Wer einen der goldenen Vögel gewinnt, das liegt ausschließlich in der Hand der Zuschauer und SuperIllu-Leser. Die "Goldene Henne" ist Deutschlands größter und bedeutendster Publikumspreis.



Wer in seiner jeweiligen Kategorie das Rennen um eine "Henne" gemacht hat, wird im Rahmen der "Goldenen Henne"-Verleihung am Freitag, den 20. September 2019, live auf der Leipziger Messe verkündet.