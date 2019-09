Wo sich die 18-karätige Gold-Toilette aktuell befindet, dazu ermittelt die Polizei. Am Samstagmorgen wurde das Kunstwerk mit dem sinnträchtigen Namen "America" gestohlen. Ein Schaden von über fünf Millionen Euro sei entstanden, so die Angaben des Blenheim-Palastes. Um das schwergewichtige Örtchen zu transportieren, seien wohl mehrere Täter nötig gewesen. Festgenommen wurde bislang ein 66-jähriger Mann, doch das Kunstwerk ist nach wie vor verschwunden.

Der Blenheim-Palast bei Oxford, Geburtsort von Winston Churchill Bildrechte: dpa

Der sogenannte Blenheim-Palast ist der Geburtsort von Winston Churchill. Heute finden in dem prunkvollen Herrensitz nahe Oxford regelmäßig bedeutende Kunstausstellungen statt. Mit dem Diebstahl des Gold-Klos hatte im Vorfeld niemand ernsthaft gerechnet. Gegenüber der "Times" hatte Hausherr Edward Spencer-Churchill sogar gewitzelt, dass das Kunstwerk wohl kaum zu stehlen sei: "Erstens ist es fest angeschlossen. Und zweitens würde ein potenzieller Dieb keine Ahnung haben, wer es zuletzt benutzt und was der Betreffende gegessen hat".



Ob fest angeschlossen oder nicht, das war den Tätern letztendlich herzlich egal. Ein "erheblicher Schaden und eine Überschwemmung" waren die unangenehme Begleiterscheinung des Diebstahls. Das Schloss musste einen Tag lang für Besucher gesperrt bleiben. In jeder Hinsicht also ein Griff ins Klo ...