Gotthilf Fischer wird 90 Jahre alt und trägt keine Brille und kein Hörgerät. Für den berühmten Chorleiter ist das Singen immer noch das Schönste. Seit 70 Jahren ist er bereits mit seinen Fischer-Chören in der ganzen Welt unterwegs und auch heute leitet er sechsmal die Woche die Chorproben. Er selbst sieht sich als „Hüter des deutschen Liedguts“ und genau dafür will der rüstige Jubilar auch weiterhin kämpfen.

Schon früh entdeckte Gotthilf Fischer seine Leidenschaft für den Gesang. Geboren wurde er 1928 in der Kleinstadt Plochingen in Baden-Württemberg. Mit 14 Jahren gründete er seinen ersten Chor und mit 17 wurde er Leiter des Gesangvereins Concordia in Deizisau. Mit seinem Auftritt in der ZDF-Sendung „Dreimal neun“ wurde Gotthilf Fischer mit seinen Fischer-Chören 1969 bundesweit bekannt. Der erste Auftritt vor Millionen folgte bald. 1974 ließ der Chorleiter vor dem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft einen Chor von 1500 Menschen „Eviva España“ auf dem Rasen des Olympiastadions anstimmen. Hunderte TV-Auftritte folgten, und mit „Sing mit den Fischer-Chören“ bekommt er seine eigene Sendung.