Das Polizeipräsidium München teilte mit, dass gegen den festgenommenen Piloten aus Baden-Württemberg wegen "verschiedener Delikte nach dem Strafgesetzbuch und dem Luftverkehrsgesetz" ermittelt wird. Bei der Aktion des 38-Jährigen wurden nach Polizeiangaben zwei Männer am Kopf verletzt. Sie mussten zwar nicht notärztlich versorgt, aber zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte Konsequenzen für den Aktivisten an.



Der Flieger war am Dienstagabend unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie gegen Frankreich nur mit Mühe heil auf dem Rasen der Arena gelandet. Eigentlich wollte der Pilot laut Greenpeace "lediglich" über das Stadion fliegen und einen gelben Ballon mit dem aufgedruckten Motto "Kick out Oil" auf den Rasen herunterlassen. Aufgrund eines technischen Problems verlor der Schirm aber an Höhe, streifte ein Drahtseil der Dachkonstruktion und musste notlanden.