Vor ihrer Abfahrt in Richtung New York stellt sich Greta Thunberg ein letztes Mal den Fragen der Journalisten und kontert dem Vorwurf, anderen ihren Lebenswandel vorschreiben zu wollen: "Ich sage keinem, was er tun soll oder was er nicht tun soll - ich tue nur das, was ich denke, das ich tun sollte".



An Bord erwartet die junge Klimaaktivistin nur wenig Luxus, auf Toilette Dusche und ein gemütliches Bett muss sie verzichten. Zur Beschäftigung hat sie ein paar Bücher, Brettspiele und einen Stoffhasen dabei.



Wie Greta nach ihrer Reise zurückkommen wird? Diese Frage ist bislang nicht geklärt ...



Skipper Boris Herrmann führt einen Blog, auf der er regelmäßig von der Reise berichtet. Über einen Live-Tracker kann man sogar sehen, wo sich die Malizia II gerade befindet.