Sie möchte den UN-Klimagipfel in New York und die Weltklimakonferenz in Chile besuchen, an Klimaprotesten teilnehmen und andere Aktivisten treffen. Doch da Klimaaktivistin Greta Thunberg sich weigert, in ein Flugzeug zu steigen, muss eben eine Alternative her, um möglichst umweltschonend von Großbritannien in die USA zu reisen. Die war mit der Hochseejacht "Malizia II" und den Profiseglern Boris Herrmann und Monaco-Sprössling Pierre Casiraghi schnell gefunden. Am 14. August sollte es am frühen Nachmittag losgehen, doch jetzt verzögert sich die Abfahrt um ein bis zwei Stunden. Schuld daran ist ausgerechnet das Wetter: Es stürmt und regnet in Plymouth - und das soll sich erst am späteren Nachmittag ändern.