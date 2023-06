Grillen ohne Fleisch? Die Mehrheit der Deutschen sagt dazu: Nein, danke! Das Statistische Bundesamt hat 2022 eine Umfrage veröffentlicht, in der nach dem Lieblingsgrillgut gefragt wurde. Das Ergebnis: Platz 1 - das Steak, das bei 46 Prozent der Befragten am liebsten auf den Grill kommt. Platz 2: die Wurst. Das Grill-Duell hat also das Steak für sich entschieden.