Grippeschutzimpfung - ja oder nein? Alljährlich erhitzen sich bei der Diskussion dieser Frage die Gemüter. Schwangere, ältere Menschen ab 60 Jahren und Kinder solten sich gegen Influenza impfen lassen, lautet die allgemeine Empfehlung.



Anders im Corona-Jahr 2020. So sehr die Expertenmeinungen in Sachen Coronavirus in manchen Punkten auseinandriften, in puncto Grippeschutzimpfung scheint Einigkeit zu herrschen. Und das aus mindestens zweierlei Gründen.