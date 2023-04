Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg in den Stadtteil Rothenburgsort gerufen worden. Auf dem Gelände eines Autohofs war ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell auf mehrere Lagerhallen ausgebreitet hatte. Der Wind trieb innerhalb kürzester Zeit eine riesige Rauchwolke über den angrenzenden Stadtteil Hafencity Richtung Altstadt und Neustadt. "Die Hamburger Innenstadt ist komplett verdunkelt", sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Weil nicht bekannt war, was in den Hallen und auf dem zugehörigen Gelände gelagert hatte, war außerdem eine amtliche Warnmeldung herausgegeben worden. Ein Hostel in der Nähe des Brandes wurde evakuiert.



Besondere Herausforderung: Auf dem Gelände hatten sogenannte IBC-Container gelagert, die mit brennbaren Flüssigkeiten gefüllt waren und in Folge des Brandes platzten. Um was für Chemikalien es sich genau handelte, blieb zunächst unklar.

Das Feuer in Hamburg-Rothenburgsort konnte erst am Nachmittag unter Kontrolle gebracht werden. Bildrechte: dpa