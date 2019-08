Wie ein Sprecher mitteilte, wollte eine Polizeistreife den 37-Jährigen auf der A2 kontrollieren. Eine Überprüfung des Kennzeichens hatte ergeben, dass ihm der Führerschein entzogen worden war. Der Mann ignorierte die Haltezeichen jedoch und raste mit seinem schwarzen BMW Kombi in Richtung A39 davon. Dort baute er zwischen den Anschlussstellen Sickte und Braunschweig-Rautheim einen ersten Unfall, konnte seine Flucht aber fortsetzen.



Zu der tragischen Kollision kam es kurz darauf, als der Unfallfahrer die Autobahn an der Anschlussstelle Braunschweig-Südstadt verlassen wollte. Mit hoher Geschwindigkeit krachte er in zwei Autos, die auf dem Rechtsabbiegestreifen warteten. Der 33-jährige Fahrer des mittleren Autos starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher und der 43 Jahre alte Fahrer des vorderen Autos wurden schwer verletzt.