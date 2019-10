Der Name der kleinen Hündin hätte kaum treffender sein können: Sie heißt Mojito! Mal abgesehen von der grünen Farbe unterscheidet sie sich nicht von ihren acht Geschwisterchen. Die Augen sind wie bei den anderen noch geschlossen, sie schmiegt sich gern an, und auch im Nach-Futter-Jaulen steht "Mojito" dem Rest des Wurfes in nichts nach.