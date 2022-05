Um die soziale Ungleichheit in Deutschland zu verringern, hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, ein sogenanntes Grunderbe vorgeschlagen. Der Plan sieht vor, dass der Staat jungen Menschen mit Eintritt der Volljährigkeit eine bestimmte Summe zur Verfügung stellt. Im Raum stehen 20.000 Euro, die es aber nicht einfach so geben soll. Die Summe wäre an Aus- und Weiterbildung oder eine Selbstständigkeit geknüpft.