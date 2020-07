Ein anonymer Absender soll Kinder per Social Media zu teils gefährlichen Mutproben anstiften. Dafür schreibt er seine Adressaten mit einer Art Kettenbrief an und schickt ihnen einen Link, hinter dem sich eine Liste mit teils gefährlichen Aufgaben befinden soll. Die Profile auf den verschiedenen Plattformen haben stets ein Grusel-Goofy als Bild und tragen Abwandlungen des Namens Jonathan Galindo.

Wer genau dahinter steckt, weiß niemand. Fakt ist allerdings, dass es mittlerweile viele Nachahmer gibt. Und das, obwohl Whatsapp, TikTok und Co. versuchen, die Profile und Namen zu sperren. So tauchen immer wieder ähnliche Profile auf, die die Aufgaben weiter verbreiten. Diese sollen dann innerhalb von knapp zwei Monaten erledigt werden und bis zu Selbstverletzungen und Suizid reichen.

Medienkompenetenz müsse schon früh in der Schule vermittelt werden. "Einem Kind ohne Vorbereitung ein Smartphone in die Hand zu drücken, ist in etwa so, als ob man jemandem ohne Führerschein ein Auto gibt und sich dann wundert, warum es gegen die Wand fährt", so Rüdiger weiter.