Lässt man sich in Deutschland per PCR-Verfahren auf das Coronavirus testen, nimmt dafür in der Regel eine medizinische Fachkraft per Wattestäbchen einen Abstrich aus Rachen und Nase. Die Patienten empfinden das häufig als unangenehm - vor allem Kinder.



Das Gurgeln ist nicht nur einfacher, sondern macht auch viel medizinisches Personal überflüssig. Ein weiterer Vorteil: Im Labor können bis zu 20 Gurgelproben auf einmal auf das Coronavirus getestet werden. Ist das gesamte Ergebnis negativ, hat man mit einem einzigen Test 20 Proben ausgewertet. Das spart Zeit und Geld. Nur wenn die Gesamtprobe positiv ausfällt, muss jedes einzelne Gurgelat ausgewertet werden.



Kleine Haken gibt's aber auch beim Gurgeltest: Beim Gurgeln werden mehr Aerosole ausgestoßen, als bei einem herkömmlichen Nasen-Rachenabstrich. Deshalb sollte nur mit Abstand gegurgelt werden. Und: Bei Kindern unter sechs Jahren oder älteren Menschen, die bettlägerig sind oder an Demenz leiden, ist die Rachenwasserspülung nicht anwendbar.