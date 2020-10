Süßes oder Saures? Für viele Kinder ist es ein Heidenspaß, an Halloween wild maskiert um die Blöcke zu ziehen. Zumal der 31. Oktober in diesem Jahr auf einen Samstag fällt. Auch bei Erwachsenen erfreut sich der ursprünglich keltische Brauch seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Und noch ist nicht jede offizielle Halloween-Party abgesagt. Denn die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie treten erst zwei Tage später in Kraft.

Dennoch werden mittlerweile zahlreiche Stimmen laut, die davor warnen, das Halloween-Fest wie in den vergangenen Jahren zu feiern. "Verzichten Sie auf die üblichen Halloween-Partys und alles, was an diesem Wochenende stattfinden könnte", mahnt etwa NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Das gilt auch für die Kinder, die am 31. Oktober in Scharen um die Häuser ziehen und um Süßigkeiten betteln. Süßes oder Saures sollte es in diesem Jahr zu Hause geben, meinen Polizei und Kinderärzte.