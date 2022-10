Nicht nur Kinder verkleiden sich gern zu Halloween. Bildrechte: Colourbox.de

Was ist Halloween?

Verkleidet als Geister, Vampire oder Hexen ziehen die Halloween-Fans in der Nacht vom 31. Oktober um die Häuser - und kreuzen so zwei kirchliche Feiertage: den evangelischen Reformationstag am 31. Oktober und das katholische Allerheiligenfest am 1. November.

Gerade für viele Katholiken ist Halloween ein Ärgernis. Sie gedenken am 1. November der toten Heiligen und fühlen sich von den verschiedenen Halloween-Partys gestört, die oft bis in die frühen Morgenstunden ihres Feiertages andauern. Dabei hat auch Halloween seine Wurzeln in Europa, ist ein uralter keltischer Brauch, um Geister und Dämonen zu vertreiben. Die ersten irischen Auswanderer brachten Halloween - abgeleitet vom englischen "(All) Hallow's Eve(ning)", dem Vorabend des Allerheiligenfestes - im 19. Jahrhundert in die USA, wo das Fest allmählich seinen heutigen Charakter entwickelte. Erstmals nach Deutschland kam Halloween dann 1945. Doch erst Anfang der 1990er-Jahre verhalfen Marketing-Experten der Karneval-Industrie mit dem Fest zu einer großen Blüte.

Seither ziehen am Abend des 31. Oktober Kinder in grusligen Verkleidungen von Tür zu Tür und betteln um "Süßes", sonst gibt es "Saures". Vielerorts sieht man Dekorationen wie künstliche Spinnenweben und ausgehöhlte Kürbisse, in die Fratzen hineingeschnitzt wurden. Auch ein Brauch, der auf die irische Tradition zurückgeht. Verkleidete Kinder fragen nach Süßigkeiten. (Archiv) Bildrechte: imago images / ingimage

Halloween als Millionengeschäft

Doch viel wichtiger als die Wurzeln von Halloween scheint inzwischen die Kommerzialisierung des Festes. Die Fans spülen zunehmend mehr Geld in die Kassen von Kostümhändlern und Supermärkten: Der deutsche Einzelhandel erwartet dank Halloween zusätzliche Umsätze im mittleren dreistelligen Millionenbereich für Deko-Artikel, Kostüme, Schminke und Schmuck. Jeder zwölfte Deutsche deckt sich laut einer Umfrage vom Handelsverband Deutschland vor dem Gruselfest ein.

Und auch Diskotheken haben das Potenzial des neuen Festes erkannt: Sie veranstalten Halloween-Partys, bei denen in angemessener Horror-Kostümierung ausgiebig bis in die Morgenstunden gefeiert wird.

Polizei warnt vor Straftaten

Offenbar übertreten einige dabei auch gesetzliche Grenzen: Die Polizei Bochum hat deshalb bereits 2019 davor gewarnt, an Halloween Straftaten zu begehen und dafür extra ein Gruselvideo gedreht. Darin warnt Polizeisprecher Volker Schütte unter anderem: Wer anderen Prügel androhe und Süßigkeiten wegnehme, begehe juristisch einen Raub. Das sei genauso wenig ein Kavaliersdelikt wie das Beschmieren von Häusern oder Zäunen als Rache, wenn jemand keinen Naschkram verschenkt.