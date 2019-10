Bildrechte: dpa

Abgetrennter Bereich auf Friedhöfen

Nach der neuen Regelung kann die zuständige Behörde Flächen für Grabstätten ausweisen, "auf denen auf Wunsch der Verstorbenen eine Urne mit der Asche eines Haustieres dem Grab beigegeben werden kann". Geplant sei zunächst die Einrichtung eines bis zu einem Hektar großen Grabfeldes auf dem Ohlsdorfer Friedhof, sagt der Sprecher der "Hamburger Friedhöfe", Lutz Rehkopf. Es werde optisch abgegrenzt, um die Gefühle anderer Friedhofsbesucher nicht zu verletzen.

Angedacht sei die Bestattung von kleineren Haustieren wie Hund oder Katze. Die Tiere müssten verbrannt und die Asche in Urnen überführt werden, so Rehkopf. Für den Fall, dass der Tierbesitzer zuerst stirbt, könne er neben dem Grab einen Platz für sein Haustier reservieren. Die weitere Pflege und spätere Grablegung des Tieres müsse er dann per Testament an Angehörige oder Freunde übertragen.

Erste Interessensbekundungen für neues Modell

Der Wunsch nach Mensch-Tier-Bestattungen sei in jüngster Zeit vermehrt an den Friedhofsbetreiber herangetragen worden, so der Sprecher. Schon jetzt gebe es erste Interessensbekundungen für das neue Modell. Bis tatsächlich das erste Herrchen oder Frauchen etwa mit seinem Vierbeiner bestattet werden kann, wird jedoch nach Angaben des städtischen Friedhofsbetreibers noch mindestens ein Jahr ins Land gehen. Neben der Suche nach geeigneten Flächen, müsse auch noch die bestehende Gebührenordnung angepasst werden.

Bislang kaum Mensch-Tier-Bestattungen möglich