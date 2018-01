Zu Beginn des Mordprozesses ließ der 26-jährige abgelehnte Asylbewerber nun ein Geständnis verlesen. "Er bekennt sich in allen Anklagepunkten ausdrücklich schuldig", erklärte sein Verteidiger, Christoph Burchard, vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts. „Die Taten hatten aus seiner Sicht einen religiösen Hintergrund, liest der Anwalt des Palästinensers vor.



So sieht es auch die Bundesanwaltschaft. Die wirft ihm Mord sowie versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung in sechs Fällen vor. Die Ankläger sprechen von Heimtücke und niederen Beweggründen. Ahmad A. sei es aus einer islamistischen Gesinnung heraus darum gegangen, "möglichst viele deutsche Staatsangehörige christlichen Glaubens zu töten", so das Ergebnis ihrer Ermittlungen.