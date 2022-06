Wer beim Autofahren sein Handy oder Tablet in die Hand nimmt, kann künftig mit einem neuen Kamerasystem überführt werden. Ein entsprechendes Pilotprojekt zur Überwachung von Ablenkungsverstößen durch Handynutzung hat im Juni in Rheinland-Pfalz begonnen. Bislang ist es einzigartig in Deutschland. Genutzt wird das System "Monocam", das von der niederländischen Polizei zusammen mit der Universität in Utrecht entwickelt wurde.