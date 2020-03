Die Bereitschaft der Menschen, sich an einer solchen Lösung zu beteiligen, sei hoch, so Kelber. Dabei sei es wichtig, dass möglichst viele Nutzer bei einer App registriert sind. "Die schlechteste Variante wäre: Es gibt unzählige Apps, bei denen jeweils nur wenige Tausend Nutzer die Daten tauschen." So ließen sich Infektionsketten nicht durchbrechen.

Die bisherige Idee, Funkzellendaten für Ortungsdienste zu nutzen, hat Schwachstellen. Denn Funkzellen, in die sich Smartphones beim Betreten einloggen, sind oft sehr groß. Es ist somit unklar, ob die betreffende Person wirklich direkten Kontakt mit einer infizierten Person hatte, wenn beide in der gleichen Funkzelle unterwegs waren.

Das Robert Koch-Institut (RKI) will zusammen mit einem Fraunhofer-Institut Abhilfe schaffen und arbeitet an einer App wie sie beispeislweise bereits in Singapur veröffentlicht wurde. Sie funktioniert mit wenigen persönlichen Daten und ohne den Standort des Nutzers. Das Schlüsselwort heißt Bluetooth. Wann immer sich zwei Handys nahe kommen, speichern sie verschlüsselt die ID des jeweils anderen. Wenn bei einem Handynutzer eine Infektion festgestellt wurde, können von einer zentralen Stelle nur über diese IDs Pushnachrichten an die Kontaktpersonen verschickt werden. Das funktioniert theoretisch sogar ohne die Verknüpfung mit einer Telefonnummer, die eigene Identität bliebe also im besten Fall geheim.