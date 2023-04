Wer beim Autofahren sein Handy oder Tablet in die Hand nimmt, kann künftig mit einem neuen Kamerasystem überführt werden, der sogenannten Monocam. Rheinland-Pfalz will als erstes Bundesland solche "Handyblitzer" einführen, mit denen die verbotene Handynutzung am Steuer entdeckt werden kann. Geplant ist, fünf solcher Kameras anzuschaffen, eine für jedes Polizeipräsidium in Rheinland-Pfalz. Monocams werden bereits von der niederländischen Polizei eingesetzt.