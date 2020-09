Die Regelsätze für Hartz-IV-Empfänger steigen im kommenden Jahr stärker als geplant. Alleinstehende bekommen demnach künftig 446 Euro im Monat und damit 14 Euro mehr als bislang. Das teilte das Bundesarbeitsministerium am Dienstag (08.09.2020) in Berlin mit. Der Regelsatz für Ehegatten und Partner wird vom nächsten Jahr an jeweils 401 Euro betragen, aktuell sind es je 389 Euro. Für Erwachsene unter 25 Jahren, die noch nicht in einem eigenen Haushalt leben, wird es 357 Euro geben. Das sind zwölf Euro mehr als bislang.



Der Satz für 14- bis 17-Jährige wird um 45 Euro auf 373 Euro steigen. Für Kinder bis fünf Jahre gibt es ab 2021 dann 283 statt 250 Euro. Nahezu konstant bleibt der Regelsatz dagegen für Sechs- bis 13-Jährige: Er steigt um nur einen Euro auf 309 Euro. Diese Altersgruppe habe bei der vorherigen Neuberechnung für das Jahr 2017 überdurchschnittlich profitiert, so die Begründung.