In Schortens (Landkreis Friesland) winkt ein unglaublicher Deal: Ein großes Grundstück mit Ferienhäusern, einem Café, einer Konditorei, einem Unverpackt-Laden und vielem mehr - komplett umsonst. ABER: Die Sache hat einen Haken.

Die Personen, die das Lebenswerk von Jutta und Reinhard Hartwig übernehmen möchten, haben ein paar Bedingungen zu erfüllen. Sie müssen Veganer sein, Ahnung vom Geschäft haben und zu den Hartwigs passen.



Aufgrund der Größe des Betriebs müssten es mindestens zwei Personen sein, die richtig anpacken und arbeiten können. Außerdem muss die Chemie stimmen, denn die Hartwigs wollen in ihrem Tiny House am Rande des Grundstücks wohnen bleiben und auch gerne weiter mitarbeiten. Alles verkaufen und dann nur noch Kreuzfahrten machen, das kommt weder für die angehenden Ruheständler noch die künftigen Besitzer in Frage.