Gruppen, die tote Haustiere identifizieren, gibt es nicht nur im Allgäu. Die 2011 gegründete Initiative "Tierhilfe Team & TotFundHund" ist mit rund 190 Helfern in ganz Deutschland aktiv. Ebenfalls deutschlandweit agiert der Verein "Tote Hunde e.V.". In Sachsen-Anhalt kümmert sich das "Tierbergungsteam" um verstorbene Fundtiere. Alternativ kann man sich auch an die 24-Stunden-Notruf-Hotline für vermisste Tiere von Tasso e.V. wenden: 061 90937300.