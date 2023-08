Für Katzen heißt das in der Regel: Fleisch. Denn Katzen brauchen bestimmte Stoffe, die sie nur durch die Verwertung anderer Lebewesen aufnehmen können. Dazu gehört zum Beispiel Taurin, das sie für die Funktion ihres Herzmuskels, für die Augen, aber auch für ein gesundes Immunsystem brauchen. Vitamin A und D müssen die Tiere ebenfalls über die Nahrung aufnehmen, also zum Beispiel durch Leber oder bestimmte Fischarten. Alternativ gehen auch Nahrungsergänzungsmittel. Bekommen Katzen nicht genug von diesen Stoffen, können sie, je nachdem, welcher Nährstoff fehlt, krank, unfruchtbar oder blind werden.



Laut Tierschutzgesetz sind Halter aber dazu verpflichtet, jedes Tier "seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen [zu] ernähren." Das bedeutet auch, dass es verboten ist, das Tier so zu füttern, dass es Schmerzen, Leiden oder Schäden erfährt. Der Deutsche Tierschutzbund stellt demnach in einem Positionspapier von 2019 fest: "Eine vegetarische Ernährung der Katze (mit einer lacto-ovo-vegetarischen Diät) ist grundsätzlich möglich, sie stellt allerdings sehr hohe Anforderungen an den Halter und sollte nur in Absprache mit einem*einer Tierarzt*Tierärztin erfolgen." So könne eine genaue Ration errechnet werden, durch die das Tier alle benötigten Nährstoffe in der richtigen Menge bekommt.