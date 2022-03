Fast zwei Wochen ist es her, dass Russland die Ukraine angegriffen und das Land in einen Krieg genötigt hat. Deutschland und die EU haben den Aggressor daraufhin mit zahlreichen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Sanktionen belegt.



Ein Embargo von russischem Öl und Gas wäre der nächste Schritt. Auch Russland hat mittlerweile damit gedroht, seine Gaslieferungen an Deutschland einzustellen. Was würde das für unsere Energieversorgung bedeuten?