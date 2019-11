Chirurg operiert Kinder auf den Philippinen

Christopher Wachsmuth ist plastischer Chirurg, hat eine Praxis in Leipzig. Doch für ihn gibt es auch eine andere Welt - und die ist weit weg: auf den Philippinen. Denn in seiner Freizeit behandelt er missgebildete Kinder, die an einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte leiden, umgangssprachlich Wolfsrachen. Eine genetisch bedingte Missbildung, die vor allem in Vietnam und auf den Philippinen verbreitet ist.