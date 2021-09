Einer für alle, alle für einen. Nach diesem Motto ist Hanan Albattah aus Syrien aufgewachsen. Vor fünf Jahren kam die heute 19-Jährige mit ihren Eltern und Geschwistern nach Deutschland. Obgleich sie in ihrer alten Heimat nur die 2. Klasse besucht hatte und kein Wort Deutsch sprach, wurde sie in Deutschland direkt in die 10. Klasse gesteckt. Für Hanan eine schwierige Zeit. Dennoch kämpfte sich das Mädchen durch, büffelte die neue Sprache und schaffte prompt ihren Abschluss. Heute macht sie eine Ausbildung zur Sozialassistentin.

Auch Hanans Eltern arbeiten hart für ihr Leben in Deutschland. Bei sind in Vollzeit in der Lebensmittelbranche tätig. Während des Corona-Lockdowns zur Betreuung der fünf minderjährigen Kinder zu Hause zu bleiben, war für sie keine Option.



Diesen Part übernahm Hanan. Den Siebtklässler unterrichtete sie in Mathematik, die Drittklässler in Sachkunde, danach ging's mit der ganzen Rasselbande auf den Spielplatz. Für eine 19-Jährige eine echte Herausforderung. Zumal auch ihre eigene Ausbildung in dieser Zeit nicht auf der Strecke bleiben sollte. Dennoch gibt sich die junge Frau bescheiden: "Ich denke nicht gerne nur an mich, sondern auch an alle anderen."