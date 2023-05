Helmut Berger wurde 78 Jahre alt. Wie seine Agentur mitgeteilt hat, ist der Österreicher am 18. Mai 2023 in Salzburg gestorben.

An der Seite von Romy Schneider, Elizabeth Taylor, Henry Fonda oder Burt Lancaster, unter der Regie des Italieners Luchino Visconti - so wurde Helmut Berger in den 1960er Jahren berühmt. Er ging als Filmstatist nach Rom, spielte nur zwei Jahre später in "Die Verdammten" und wurde für einen Golden Globe nominiert.



In "Gewalt und Leidenschaft", an der Seite von Hollywood-Legende Burt Lancaster, ist Berger ein provokanter, schöner Jüngling. Für "Der Garten der Finzi Contini" bekommt er einen Oscar, 1972, als bester fremdsprachiger Film.