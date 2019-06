Das Mädchen kam mit einem schweren Herzfehler zur Welt. Doch seit der Transplantation im Juli 2018 schlägt das neue Herz in Arias Körper wie es soll. Dennoch muss das Mädchen alle paar Wochen untersucht werden, denn die größte Gefahr besteht darin, dass ihr neues Spenderherz abgestoßen werden könnte. Sie bekommt deshalb Medikamente aber sonst scheint alles andere zum ersten Mal herrlich normal in Arias Leben zu sein. Sie läuft durch die Wohnung, ist voller Neugierde und hat eine Lebensfreude, die auch ihren Kinderkardiologen Dr. Roland Reif immer wieder berührt:

Aria kam scheinbar gesund zur Welt, war ein fröhliches Kind. Doch im November 2017 blieb auf einmal ihr Herz stehen. Die Diagnose: ein schwerer Herzfehler. Arias Herzmuskel war zu groß. Das Organ konnte nicht genug Blut in den kleinen Körper pumpen. Aria brauchte so schnell wie möglich ein neues Herz. In Deutschland wartete man derzeit auf eine solche Transplantation durchschnittlich zwei Jahre. Zu lange für Aria! Jederzeit hätte ihr Herz aufhören können zu schlagen.