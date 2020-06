Ein spektakulärer Fall aus Österreich ging 2006 um die Welt. Natascha Kampusch wurde 1998 von Wolfgang Priklopil entführt und acht Jahre lang in einem Kellerverlies gefangen gehalten. Dann gelang ihr die Flucht. Noch am selben Tag warf sich Priklopil vor einen Zug.

Die Eltern vermisster Kinder hoffen und bangen, dass auch ihre Kinder eines Tages wieder auftauchen. Einige werden nur noch tot gefunden und einige bleiben für immer verschwunden.

Rebecca übernachtet in der Nacht zum 18. Februar 2019 bei ihrer Schwester und ihrem Schwager im Berliner Stadtteil Britz. Von dort soll sie zur Schule gehen, kommt dort aber nie an. Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen das Haus nicht lebend verließ, sondern getötet wurde. Eine Leiche wurde bis heute nicht gefunden.

Die Polizei nimmt zweimal den Schwager des Mädchens, den 27 Jahre alten Florian R., ins Visier und verhaftet ihn - das erste Mal schon zehn Tage nach ihrem Verschwinden. Beide Male erhärtet sich der Verdacht des Totschlags nicht.

Mehrere Wochen lang durchkämmen Polizisten Waldgebiete und konzentrieren sich auf eine Autobahnabfahrt nahe Fürstenwalde. Auch Seen und Ufer werden mit speziell ausgebildeten Hunden abgesucht - ohne Ergebnis.

Ein von Rebecca mit Filter selbst bearbeites Portrait von ihr. Bildrechte: Polizei Berlin/dpa

Peggys Schicksal zählt zu den rätselhaftesten Vermisstenfällen in Deutschland. Am 7. Mai 2001 verschwindet die damals Neunjährige auf dem Heimweg von der Schule. Gut 15 Jahre später - Anfang Juli 2016 - findet ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen - knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg in Oberfranken entfernt.

Drei Jahre nach ihrem Verschwinden wird der geistig behinderte Nachbar Ulvi K. in einem Indizienprozess wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und in die Psychiatrie eingewiesen. Ein Wiederaufnahme-Verfahren spricht den Mann 2015 frei.

Im September 2018 gesteht der 41-jährige Manuel S., Peggys Leiche im Jahr 2001 in ein Waldstück in Thüringen gebracht zu haben.

Der Tatverdächtige will die Leiche von einem ihm namentlich bekannten Mann übernommen haben. Das Mädchen habe leblos in einem Bushäuschen in ihrem Heimatort Lichtenberg gelegen. Da kein dringender Tatverdacht besteht, Peggy auch getötet zu haben, ist der Mann auf freiem Fuß.

Gedenkstein mit dem Porträt von Peggy. Bildrechte: dpa

Pascal Zimmer ist sechs Jahre alt, als er in Burbach, einem Stadtteil von Saarbrücken, verschwindet. An diesem Tag ist Pascal mit seinem Kinderrad in der Nachbarschaft unterwegs. Er wird zuletzt auf einer Kirmes gesehen.

Ein erstes Ermittlungsergebnis kommt rasch. Pascals 18 Jahre alte Stiefschwester aus der ersten Ehe des Vaters soll den Jungen im Streit mit einer Eisenstange erschlagen haben. Zwei andere Mädchen seien dabei gewesen. Sie hätten das Opfer in der Saar versenkt. Doch das Geständnis ist falsch. Die drei Teenager hatten dem Druck der stundenlangen Vernehmung nicht standgehalten und die Tötung von Pascal einfach zugegeben.

Dann geraten Stammgäste einer kleinen Kneipe, der "Tosa Klause", ins Visier. Unabhängig voneinander gestehen die dreizehn Verdächtigen, Prostituierte und Pädophile, Pascal sexuell missbraucht und dann erstickt zu haben. Die Leiche hätten sie in einer Kiesgrube in Frankreich vergraben. Pascals Leiche wird dort jedoch nicht gefunden. Auch sein Fahrrad taucht nie wieder auf.

Eine der Hauptangeklagten zieht ihr Geständnis zurück. 2007 werden alle Angeklagten freigesprochen. Die Beweise reichen für eine Verurteilung nicht aus. Was in der "Tosa Klause" geschah, ist bis heute unklar. Es gibt keine DNA-Spuren von Pascal am mutmaßlichen Tatort.

Wo ist die Leiche des kleinen Pascal? Bildrechte: dpa

Inga verschwindet am 2. Mai 2015 von einer Familienfeier im Diakoniewerk Wilhelmshof bei Uchtspringe im Landkreis Stendal. Am Abend soll ein Grillfest stattfinden. Offenbar will die fünfjährige Inga bei der Vorbereitung helfen, hält sich nach Beobachtung anderer Kinder am Rand des dicht angrenzenden Waldes auf - möglicherweise, um Feuerholz zu sammeln. Hunderte Einsatzkräfte durchkämmen das angrenzende Waldgebiet, auch mit Hubschrauber und Suchhunden - ohne Erfolg.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Deborah "Debbie2 Sassen ist acht Jahre alt, als sie am 13. Februar 1996 nach dem Schwimmunterricht verschwindet. Vom Schuleingang in Düsseldorf-Wersten bis in ihr Elternhaus sind es nicht einmal 1.000 Meter. Weder ihr Schulranzen noch der Turnbeutel oder ein Teil ihrer Kleidung ist je wieder aufgetaucht.

Die Ermittler beginnen mit der bis heute größten Suchaktion der Düsseldorfer Polizei. Taucher steigen zweimal in den zugefrorenen See im Buga-Gelände. Eine Passantin hatte dort Kinder auf dem Eis spielen sehen. Zeichner fertigen nach anderen Zeugenaussagen das Bild eines Mannes, der in einem beigefarbenen Auto an der Schule gewesen sein soll. Er wird nie gefunden.

Mark van Bommel mit einem Bild der vermissten Debbie Sassen Bildrechte: imago/Bernd Müller

Die Fälle Rebecca, Inga und Debbie sind mittlerweile "Cold Cases". Das sind Fälle, die nach einem Jahr noch nicht gelöst werden konnten. Bei ihnen werden regelmäßig neue Ermittlungsansätze geprüft.