Klimawandel Hitzewelle in Spanien, kaum Regen in Frankreich und Italien - Sommerurlaub in Gefahr?

Millionen Deutsche zieht es jedes Jahr im Sommer in den Süden: Doch der Klimawandel bereitet Spanien, Italien und Frankreich viele Probleme. Weil es seit Wochen nicht geregnet hat, fehlt dem Gardasee schon jetzt viel Wasser, auch in Frankreich fehlt der Regen. Die Behörden planen, wie im Sommer mit Wasserknappheit umgegangen werden soll. Und in Spanien gibt es die ersten Waldbrände des Jahres - ungewöhnlich früh!