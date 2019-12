Mehrere Hochseilartisten sind am Mittwochabend (05.12.) bei der Generalprobe des "Weltweihnachtscircus" in Stuttgart aus rund sieben Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Zwei der Künstler verletzten sich nach Angaben des SWR trotz eines Sicherheitskissens leicht am Kopf. Demnach mussten sie ins Krankenhaus gebracht werden und wurden am Kopf genäht. Die Mitglieder der kolumbianischen "Werner Guerrero"-Gruppe hatten auf Fahrrädern in großer Höhe eine Pyramide gebildet. Das Unglück soll passiert sein, weil eine der Artistinnen ins Schwanken geriet.