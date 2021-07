Sach- und Geldspenden Jahrhundertflut 2021 - wie kann man helfen?

Mit Unwettern und Starkregen kam die Katastrophe - vor allem für Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Sieht man die verstörenden Bilder von zerstörten Häusern und obdachlosen Menschen verspürt man vor allem einen Wunsch: Man will helfen. Aber wie macht man das am besten? Wo kann man spenden - und wie auch praktisch unterstützen?

Was man nicht tun sollte, ist mit dem Auto voller Sachspenden spontan in eines der vom Hochwasser betroffenen Gebiete zu fahren. Denn die sind zum Teil noch alles andere als sicher. Unterspülung oder auch Dämme, die zu brechen drohen, könnten die Helfer in Gefahr bringen. Außerdem gilt es, die Zufahrtsstraßen den professionellen Hilfskräften vor Ort freizuhalten und sie in ihrer Arbeit nicht zu behindern.