Sind Trauungen auf den Standesämtern möglich?

Trauungen führen auch in der Corona-Krise fast alle Standesämter durch - zumindest, wenn es sich um einen bereits lange vereinbarten Termin handelt. In vielen Bundesländern dürfen jetzt sogar neue Termine vereinbart werden.



Unterschiedlich sind dagegen die Regelungen, wieviele Gäste Zeuge des Ja-Worts werden dürfen. Zwei befreundete Familien sind immer gestattet. Sprich: Die engste Verwandtschaft darf auf jeden Fall mit am Start sein. Ob's dann auch noch für zwei (familienfremde) Trauzeugen reicht, das sollte man vorab mit seinem Standesamt klären.

Wieviele Freunde und Verwandte dürfen in Corona-Zeiten bei einer standesamtlichen Trauung dabei sein? Bildrechte: dpa

Kirchliche Trauung mit Mindestabstand und Mundschutz

Auch gemeinsam vor den Traualtar zu treten ist prinzipiell kein Problem. Gottesdienste sind mittlerweile in fast allen Bundesländern wieder erlaubt. Nur sich vor Rührung in die Arme fallen, das dürfen die Gottesdienstbesucher in diesem Fall nicht. Und wer nicht als Familie gemeinsam in der Kirche aufschlägt, der muss aus ausreichend Abstand zu seinen Banknachbarn halten.



Auch das Mitsingen wird im Gottesdienst untersagt sein. Aber was soll's: Engagieren Sie einfach einen Profi-Sänger fürs Ave Maria, dann bleiben Ihnen die schiefen Töne der Verwandtschaft erspart.

Schick zur Hochzeit? Kein Problem!

Für Modemuffel und Freunde des Langhaar-Looks gibt's keine Ausreden mehr. Mittlerweile dürfen auch Geschäfte über einer Größe von 800 Quadratmetern ihre Pforten wieder öffnen. Beim Friseur muss man eher darum bangen, einen Termin für die Hochzeitsfrisur zu bekommen. Nach fünf Wochen Pause sind die Coiffeure nahezu ausgebucht. Spätestens ab Mitte Mai sorgen Kosmetik- und Nagelstudios wieder für einen gepflegten Auftritt - und in vielen Bundesländern ist sogar ein Liebes-Tattoo drin.

Schick vor den Altar zu treten ist jetzt kein Problem mehr. Bildrechte: imago images / Peter Widmann

Bedingt möglich: Kleine statt große Familienfeier

Recht unterschiedlich sind die Umsetzungen der einzelnen Länder in Sachen Feiern. Wer nicht bis nach Pfingsten warten kann, muss in manchen Bundesländern auf gutes Wetter hoffen, denn dort ist vorerst nur die Außengastronomie geöffnet. Dort wird allerdings auf Sicherheitsabstand geachtet - und lässt dadurch den ein oder anderen Gast mehr zu. Man darf sich halt nur nicht zu nahe kommen.



Auf die große gemeinsame Tafel muss außer in Bremen und Brandenburg vorerst verzichtet werden. Und auch dort dürfte sie die 20-Personen-Grenze nicht überschreiten. In Sachsen-Anhalt dürfen sich fünf Personen treffen, die nicht einem gemeinsamen Haushalt angehören.



In Hessen könnten Sie ihre Hochzeit als kleinere Veranstaltung deklarieren - und schon sind bis zu 100 Teilnehmer gestattet, in Sachsen sind es 50 Personen - allerdings nur für eine Stunde. Das kann aber auch sein Gutes haben.

In Corona-Zeiten sind kleine Feiern angesagt. Bildrechte: dpa

Schlechte Karten für den Junggesellenabschied