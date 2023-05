Hockenheim Mordverdacht: Zwei Kinder getötet, Mutter festgenommen

Tragödie am Ostersonntag: In Hockenheim in Baden-Württemberg sind zwei Geschwister tot in einer Wohnung entdeckt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden sieben und neun Jahre alten Jungen getötet wurden. Ihre Mutter wurde festgenommen, nachdem sie selbst die Polizei informiert hatte.