Für die einen war es ein Segen, für andere ein Fluch: das Arbeiten im Homeoffice. Gut die Hälfte aller Deutschen konnte dem Arbeiten in den eigenen vier Wänden viel Gutes abgewinnen und würde künftig - zumindest zeitweise - gern von zu Hause aus arbeiten. Doch mit dem Ende der Bundes-Notbremse am 30. Juni endet die Verpflichtung der Arbeitgeber, den Mitarbeitern die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen.

Viele Arbeitnehmer werden wohl trotzdem weiterhin im Homeoffice arbeiten dürfen. Zwar hat die Wirtschaft die in der Bundes-Notbremse festgeschriebene Homeoffice-Pflicht als "bürokratischen Aktionismus" und "unnötiges Einmischen der Politik" verurteilt, dennoch, so Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, sollen viele Unternehmen in den vergangenen Monaten eigenverantwortlich, freiwillig und sehr zuverlässig in allen Branchen Homeoffice ermöglicht haben.